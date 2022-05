Tak wygląda Chełmno z tarasu fary. Takie piękne widoki w słoneczny dzień [zdjęcia]

Kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP można zwiedzać bezpłatnie każdego dnia do godz. 17.30 (poniedziałek-sobota), w niedzielę do godz. 17. Z kolei wejście na wieżę kościoła farnego czynne jest w maju i czerwcuyylko w weekendy, natomiast w okresie lipiec - sierpień - na wieżę wchodzić można co dzień. Oczywiście, zwiedzanie kościoła nie jest możliwe podczas mszy św. i nabożeństw.

Warto pokonać schody i wspiąć się wysoko, bo widoki są przepiękne.