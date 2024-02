Tak wygląda nowe mieszkanie Izabelli Krzan. Gwiazda telewizji remontuje swój dom [19.02.2024]

Nowe wyzwania i nowe mieszkanie Izabelli Krzan

W życiu byłej prezenterki TVP następuje wiele istotnych zmian. Poza podjęciem nowych zawodowych wyzwań, Izabella postanowiła także kupić mieszkanie w centrum stolicy. Proces ten nie był łatwy, a konieczność uzyskania zezwolenia na remont spowodowała półroczne opóźnienie. W końcu przyszła zgoda, co skłoniło Krzan do podzielenia się tą pozytywną nowiną ze swoimi fanami.

- W końcu przyszła zgoda na remont po sześciu miesiącach oczekiwania. To wymagało mnóstwa starań i cierpliwości, ale od jutra zaczynamy oficjalnie! ogłosiła Izabella Krzan na swoim instagramowym profilu.

Dlaczego jednak proces ten trwał tak długo? Okazało się, że mieszkanie Krzan znajduje się w zabytkowej kamienicy, co wymagało uzyskania licznych zgód i dokumentów. Prezenterka ostatecznie otrzymała pozwolenie na rozpoczęcie remontu i teraz przystępuje do dostosowania przestrzeni do swoich potrzeb.