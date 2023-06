Ośrodek nad jeziorem Okonin (powiat golubsko-dobrzyński) zaprasza. Wiemy jak będzie wyglądał sezon 2023 - nowe zdjęcia

Wykaz kąpielisk Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Sezon kąpieliskowy 2023 nad jeziorem Okonin (gmina Ciechocin)

- Od lat teren dzierżawiony jest podmiotom zewnętrznym. Umowy są długoterminowe. Ostatnia na 10 lat została podpisana przez poprzedniego prezesa stowarzyszenia. Nie ma w Okoninie kąpielisk z prawdziwego zdarzenia, jakie funkcjonowały tu kilkadziesiąt lat temu. Jest wiele rzeczy do zrobienia. Jako stowarzyszenie mamy duże koszty utrzymania terenu. Ponad 60 tys. zł wynosi dzierżawa do nadleśnictwa, około 40 tys. zł kosztuje wywóz nieczystości. Widzimy wiele potrzeb, jak chociażby wymianę 60-letniego ogrodzenia, jakie pozostało po nieistniejącym Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji. Jednak do takich inwestycji potrzebne jest wsparcie. Z własnych pieniędzy i tak dużo remontujemy, porządkujemy, ale większe inwestycje są ponad możliwości stowarzyszenia. W społecznej pracy spotyka nas też sporo innych przeszkód - mówi prezes SDL Zbigniew Bożek.

Tak wygląda ośrodek nad jeziorem Okonin (gmina Ciechocin) w 2023 roku

Według prawa, kąpielisko powinno zostać zgłoszone do gminy i Sanepidu do końca roku poprzedzającego sezon, by m.in. móc zaplanować badania wody. Okonin nie został jednak zgłoszony. Jest też możliwość utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Wówczas może ono funkcjonować przez miesiąc, a zgłoszenie wystarczy złożyć miesiąc przed uruchomieniem miejsca. Jak na razie nie ma takiego zgłoszenia dotyczącego Okonina.