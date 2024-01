Tak wygląda Paryż pod Żninem na zdjęciach Google Street View. Zobaczcie!

W Paryżu pod Żninem mieszka zaledwie 114 osób.

- Mieszkańcy przekazują z pokolenia na pokolenie, jakoby żona Guttrego często wyjeżdżała do Paryża. Stąd nazwa posiadłości miała powstać z sentymentu do tego miasta - opowiadał "Pomorskiej" w 2007 roku sołtys Zdzisław Kieca.

Niemal każdy kto przejeżdża przez pałucki Paryż zatrzymuje się przy tablicy, by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Na początku XXI wieku był nawet pomysł, by turystów zatrzymać w Paryżu na dłużej. Powstał nawet projekt "Szlakiem piastowskim od gada, pradziada do Wenecji, Paryża i Rzymu" zakładał, by w Paryżu stworzyć miniatury wizytówek francuskiego Paryża: wieżę Eiffla, katedrę Notre Dame, a może nawet Łuk Triumfalny. Na projekcie się jednak skończyło.