Tak wygląda teraz dom z Big Brothera. Kiedyś piękna rezydencja, a dzisiaj to ruina

Choć "Big Brother" był nakręcany zaledwie kilka lat temu, bo w 2019 roku, dzisiaj budynek jest już nie do poznania. Zdewastowana i opuszczona willa zupełnie nie przypomina tego, co niedawno można było oglądać w telewizji.

- 17 marca minęły równo 4 lata od naszego wejścia do programu Big Brother. Z tej okazji postanowiliśmy z Pa na to przejechać się pod dom Wielkiego Brata i zobaczyć jak obecnie wygląda. Nie spodziewaliśmy się jednak takiego widoku. Po pięknej willi pozostały ruiny. Dom został wyszabrowany ze wszystkiego, co tylko dało się z niego wynieść. Pozostały ogołocone ściany i podłogi. Nie oszczędzono nawet drewnianej elewacji