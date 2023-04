Tak wyglądają meble Julii Wieniawy z mieszkania wartego 2 miliony złotych! Ich ceny zaskakują - zobacz

Julia Wieniawa wyprzedaje meble. Ceny zaskakują

Tak mieszka Julia Wieniawa. Zobacz, jak urządziła apartament w balisjkim stylu

Takie modne elementy znalazły się w luksusowym apartamencie Julii Wieniawy

złote dodatki i bibeloty,

drewniane i marmurowe okładziny,

sprzęt grający w stulu vintage,

nowoczesne grafiki w minimalistycznych ramach,

białe i różowe AGD,

obłe meble tapicerowane,

ażurowe regały,

subtelne stoliki kawowe,

rattanowe lampy, dywany i siedziska,

LED-owe oświetlenie ścian i sufitów.

Julia Wieniawa to młoda polska aktorka. Popularność zyskała dzięki roli Pauliny w serialu "Rodzinka.pl". Aktorka zagrała też główne role w kilku filmach, m.in. "W lesie dziś nie zaśnie nikt" i jego kontynuacji, "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją" oraz "Small World", a także w serialu "Zawsze warto". Julia Wieniawa nie tylko gra, ale także śpiewa - jako wokalistka wydała w 2022 album studyjny Omamy. Prowadziła także program "I Love Violetta", a w 2019 roku współprowadziła festiwal muzyczny Polsat SuperHit Festiwal. Była finalistką jedenastej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" w parze ze Stefano Terrazzino. Występowała też w reklamach, m.in. Orange, Reebok, Deichmann i Apart. Miała też przez krótki czas własną markę kosmetyczną Jusee Cosmetics oraz markę odzieżową Lemiss.