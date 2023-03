Tak wyglądają wypadki i katastrofy w Polsce na archiwalnych zdjęciach. Także w regionie

Wypadki samochodowe w okresie międzywojennym w PolsceSamochodów na ówczesnych drogach było znacznie mniej niż dziś. Częściej za to można było spotkać pojazdy konne. W samym Gdańsku, jak podaje Anna Krüger w artykule "Wypadki komunikacyjne w Gdańsku w dwudziestoleciu międzywojennym. Przyczynek do życia codziennego w Wolnym Mieście Gdańsku", w okresie międzywojennym dochodziło do kilkuset wypadków rocznie. Jak podaje niepodlegla.gov.pl, w 1926 roku w Polsce zarejestrowanych było 11807 samochodów, w tym taksówki i autobusy. 11 lat później było ich niecałe 22000, ale już w 1939 - 31804.Co ciekawe, w okresie międzywojennym, sam fakt prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym nie podlegał karze. - "Delikwenta na gazie" karano tylko jeśli doszło do wypadku - podkreśla niepodlegla.gov.pl.***Na zdjęciu: Wypadek samochodowy na wiadukcie Pancera na Nowym Zjeździe w Warszawie z 7 lipca 1938 roku. Samochód przebił się przez barierki mostu. Zebrały się tłumy warszawiaków. Zobaczcie zdjęcia wypadków i katastrof w okresie międzywojennym w Polsce >>>>

Narodowe Archiwum Cyfrowe