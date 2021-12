Tak wyglądał bajkowy świat zalanej kopalni soli Solno w Inowrocławiu [zdjęcia] (RED)

30 lat temu zakończono zalewanie kopalni Solno w Inowrocławiu. Uczyniono to ze względów bezpieczeństwa. W ten sposób zniknął wspaniały, bajkowy podziemny słony świat i wyjątkowy pomnik przyrody. Tegoroczny Dzień Górnika 2021, czyli Barbórka to dobry pretekst, aby przypomnieć to zachwycające piękno.