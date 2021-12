Tak wyglądał w Polsce rynek pracy w 2021. A czego możemy spodziewać się na nim w nadchodzącym 2022?

Obostrzenia, związane z koronawirusem, bezpośrednio albo pośrednio wpłynęły również na działalność przedsiębiorstw. Kłopoty z płynnością prowadzonych biznesów, powrót rynku pracownika (to on dyktuje zasady zatrudnienia, a nie pracodawca) i wiążące się z nim braki kadrowe to jedynie parę problemów, jakim musiał stawić czoła pracodawca.