Tak wyglądał wieczór panieński Adrianny Jasiaczek z programu Rolnik szuka żony. Zobaczcie zdjęcia!

Adrianna i Michał poznali się w programie "Rolnik szuka żony"

Adrianna i Michał to najsympatyczniejsza para dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem.

Michał zdradził w programie "Pytanie na śniadanie", że list od Adrianny wylosował

- Wszystko zawdzięczam mojemu dziadkowi, który w odpowiednim momencie włączył telewizor i wybrał ten program. Spojrzałam na Michała i stwierdziłam: zaryzykuję, chcę go poznać - opowiadała Ada.

Ada napisała list do Michała pod wpływem impulsu. Zachowała się zupełnie spontanicznie.

- W domu zawsze nazywali mnie szczęściarzem. Postanowiłem sprawdzić to moje szczęście. Wybrałem list od Ady i bez czytania zaprosiłem ją do programu - opowiadał Michał.

Już wkrótce odbędzie się ślub Adrianny i Michała z programu "Rolnik szuka żony"

Adrianna i Michał planują wesele dla najbliższej rodziny i przyjaciół. Szacują, że w imprezie weźmie udział około 200 osób.

Ślub nie odbędzie się, jak nakazuje tradycja, w okolicach domu panny młodej, ale na Podlasiu, u Michała. Dlaczego?

Okazuje się, że więcej gości weselnych będzie z rodziny Michała. To głównie rolnicy, którzy jadąc w Łódzkie musieliby na dłużej zostawić swoje gospodarstwa. Nie mogą sobie na to pozwolić, stąd pomysł, by wesele odbyło się na Podlasiu.