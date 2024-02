Tak wyglądała studniówka 2024 Zespołu Szkół nr 2 i Liceum Sztuk Plastycznych w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz zdjęcia

Studniówkę w Magnoliowym Dworze w Dąbrówce otworzyła młodzież oraz dyrektorzy obu szkół.

- To wasz wielki wieczór. Jedyny, niepowtarzalny, beztroski, zostaje w pamięci na zawsze - mówił Piotr Floerke, dyrektor Zespołu Szkół Miejskich, w którym działa Liceum Sztuk Plastycznych.

Agnieszka Brzostowska, dyrektor ZS2 dodała: - Wieczór studniówkowy to jedno z najważniejszych wydarzeń w naszej szkole. Ze wzruszeniem i dumą patrzę jak dorośliście. My nauczyciele już odchodzimy z waszego życia, ale mam nadzieję, że wprowadzimy was w przyszłość z tym, czego uczyliśmy was przez kilka lat.