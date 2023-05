Tak zmienił się salon w domu Julii Wieniawy. Kanapa za prawie 90 tysięcy - poprzedni wystrój był w stylu Bali

Ostatnio artystka pochwaliła się nową aranżacją salonu w swoim mieszkaniu na warszawskim Żoliborzu. Warto dodać, że młoda gwiazda ma w posiadaniu ten apartament zaledwie kilka lat, a kosztował on około 2 mln złotych ! Wcześniej salon urządzony był w stylu Bali - dominowały kolory ziemi oraz naturalne wykończenia i dodatki. Tym razem Wieniawa postanowiła tchnąć we wnętrze nutę nowoczesności i żywszych barw.

Tak zmienił się salon Julii Wieniawy - zobaczcie zdjęcia

Uwagę w nowym wnętrzu artystki przyciągają nie tyle same elementy wyposażenia mieszkania, co ich cena. Na środku pokoju stanęła modułowa kanapa Camaleonda projektu Mario Bellini. Jej cena to prawie 21 284 dolarów, czyli około 89 tys. zł! W salonie znalazła również papierowa lampa Akari zaprojektowana przez japońsko-amerykańskiego artystę Isamu Noguchi. Jest warta 13 tys. zł.