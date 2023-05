Taką metamorfozę przeszedł Marek Kaliszuk. Dieta fit i aktywność fizyczna zrobiły cuda [zdjęcia]

- Jedną z zalet trenowania pod okiem dobrego i doświadczonego trenera personalnego jest to, że wraz z progresem treningi ewoluują, pojawiają się nowe techniki i bodźce, co jest podstawą rozwoju i postępów w kształtowaniu sylwetki. Jednak odradzam iść do byle kogo, bo można sobie zrobić krzywdę. Znam takie przypadki. Wiem, co mówię, bo siłownia to mój nałóg, a czasami nawet drugi dom - napisał na Instagramie Marek Kaliszuk.