Taką trasę samochodową najlepiej wybrać jadąc na wakacje do Chorwacji i do Włoch

Wakacje już w pełni a polscy turyści ruszyli na europejskie drogi. Samochód to wciąż jeden z najpopularniejszych środków transportu na rodzinny wypoczynek. Przy obmyślaniu planu podróży zawsze pojawia się pytanie, którą trasę wybrać, aby dostać się do swojego wakacyjnego lokum.

Specjalista ds. domów wakacyjnych Interhome przyjrzał się nieco bliżej temu problemowi. Wybrał destynacje najczęściej rezerwowane przez polskich klientów Interhome w szczycie sezonu 2023 i porównał trasy dojazdu tam samochodem: najszybszą i alternatywną, podczas której unika się opłat drogowych.

Chorwacki region Istria

Polscy klienci Interhome uwielbiają wakacje w Chorwacji. Od kilku lat to najpopularniejszy letni kierunek. Powodów tej popularności jest kilka, a jednym z nich jest to, że można tam w miarę szybko dojechać własnym autem. Umag to małe miasto położone w zachodniej części półwyspu Istria. Słynie z pięknych plaż i jest też znane na całym świecie jako organizator turnieju tenisowego ATP Croatia Open, który przyciąga wielu znanych tenisistów i miłośników tenisa (w tym roku organizowany jest w terminie 21.07-30.07) Aby jak najszybciej cieszyć się chorwackim słońcem w Umagu najlepiej wybrać trasę z Polski (średnia cena paliwa E95 1.431 €/l) przez Czechy (1.523 €/l) Austrię (1.564 €/l) i Słowenię (1.393 €/l). Na tej trasie pokonuje się około 1178 km kilometrów w około 12 godzin. Jeśli wybierzesz tę opcję zapłacisz łącznie około 110 € za paliwo oraz około 39 € za winiety i opłaty drogowe (winiety Czechy 10 dni, Austria 10 dni, Słowenia 7 dni). Łączny koszt takiej podróży w jedną stronę to około 149 €. Trasę tę wielu pokonuje „na raz” (oczywiście pamiętając o przystankach dla odpoczynku).

Jedna z alternatywnych tras prowadzi również przez Czechy (1.523 €/l), Austrię (1.564 €/l) i Słowenię (1.393 €/l), podczas której unika się opłat drogowych. Do pokonania jest wtedy 1211 kilometrów w ponad 20 godzin. Koszt przejazdu to około 130 € za paliwo. Jedzie się dłużej, ale w zamian można z okien samochodu zobaczyć naprawdę piękne miejsca, które zwykle omija się pędząc autostradą. Przy tak długiej podróży warto jednak zaplanować noclegi po drodze i przeznaczyć ten czas na przykład na zwiedzanie Wiednia lub poznać dokładniej małe miasteczka austriackiej Styrii.

Dalmacja Środkowa: urlop w Trogirze

Wśród klientów wynajmujących domy i apartamenty wakacyjne w Chorwacji, położony w centralnej części regionu Dalmacji Trogir cieszy się ogromną popularnością. Najszybszą trasą jest znów ta przez Czechy (1.523 €/l), Austrię (1.564 €/l) i Słowenię (1.393 €/l), podczas której pokonuje się 1399 km w około 14 h 15 min. Na paliwo trzeba przeznaczyć tutaj około 130 € i 68 € na winiety i opłaty drogowe, czyli łącznie około 198 €.

Wersja ekonomiczna drogi do Trogiru prowadzi przez trasy S7 E661 M-15 - przez Słowację (1.58€/l) , Węgry (1.538 €/l), Chorwację (1.482 €/l), Bośnię (1.306 €/l) i znów Chorwację. Kosztem jest oczywiście paliwo, za które zapłacicie około 142 € no i czas, bo w drodze jest się tutaj ponad 23 godziny (1379 km). Można natomiast zobaczyć wiele pięknych miejsc po drodze: słowackie miasteczko Banská Štiavnica, zatrzymać się na nocleg nad Balatonem i zobaczyć okolice Banja Luki w Bośni (np. historyczne miasteczko Jajce z piękny wodospadem i okazałą twierdzą).

Hit sezonu 2023: jezioro Garda

Absolutnym hitem tego sezonu są wakacje nad jeziorem Garda. Wśród klientów Interhome najpopularniejsze jest położone na południu jeziora miasteczko Sirmione. Najszybciej można tutaj dojechać przez Czechy (1.523 €/l) i Austrię (1.564 €/l) trasą A2, A23 pokonując 1380 km w nieco ponad 14 godzin. Koszt paliwa to około 136 € i do tego winiety i opłaty drogowe 52 €, czyli łączny koszt to około 188 €.

Wybierając trasę alternatywną przez Czechy (1.523 €/l), Niemcy (1.756 €/l) i Austrię (1.564 €/l) unikając opłat drogowych zapłacić trzeba około 155 € za paliwo. Pokonujesz wtedy 1400 km w około 22 godziny. To znacznie dłużej niż podczas wersji szybkiej trasy do Sirmione, ale można wtedy zaplanować noclegi i zwiedzanie wspaniałych niemieckich zamków Neuschwanstein i Hohenschwangau, a wjeżdżając do Włoch zwiedzić Trydent.

Odkrywając uroki Toskanii

Włoska Toskania to idealne miejsce na urlop o każdej porze roku, chociaż oczywiście latem wybiera się tutaj najwięcej turystów. Wśród klientów Interhome w tym sezonie najchętniej rezerwowane są noclegi w Gambassi Terme w prowincji Florencja. Najszybsza trasa prowadzi przez Czechy (1.523 €/l) i Austrię (1.564 €/l) trasą A1 A2 A23, a czas podróży to 15 h 40 min (1524 km). Przewidywany koszt na tej trasie to około 150 € za paliwo, 23 € za 10-dniowe winiety w Czechach i Austrii i około 39 € innych opłat za przejazd, czyli w sumie 205 €.

Unikając opłat drogowych można pokonać trasę do Gambassi Terme drogami S8, A1, A22 również przez Czechy (1.523 €/l) i Austrię (1.564 €/l) wydając 179 € na paliwo. Minusem jest przewidywany czas przejazdu około 25 godzin. Można oczywiście fantastycznie rozplanować sobie tę trasę zatrzymując się na dłużej w tak pięknych miastach jak Wiedeń, Werona czy Bolonia.

Emisje CO2 według rodzaju transportu

Istotne jest rozważanie konsekwencji środowiskowych naszych działań, w tym wyborów dotyczących podróży. Jesteśmy wszyscy świadomi, że podróżowanie z jednego miejsca do drugiego nie ma obojętnego wpływu na środowisko. Jeśli podróżujesz 4-osobową rodziną samochodem z Warszawy do Trogiru i z powrotem, emisja CO2 wyniesie 568 kg na auto. Dla porównania, jeśli zdecydujecie się na samolot (trasa Warszawa – Split - Warszawa) emisja CO2 za taką 4-osobową rodzinę wyniesie aż 1700 kg.

Najbardziej ekologicznym rozwiązaniem byłaby możliwość podróży pociągiem bezpośrednio do najbardziej popularnych zagranicznych miejscowości wakacyjnych. Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) szacuje, że na przykład w Unii Europejskiej średnia emisja dwutlenku węgla na kilometr, na pasażera dla pociągów elektrycznych wynosi 14 gramów. Oznacza to, że pokonując trasę 3000 km (to mniej więcej tyle, ile droga z Warszawy do Trogiru i z powrotem) emisja na pasażera to tylko 40 kg, czyli 160 kg w przypadku podróży 4-osobowej rodziny. Niestety, w Polsce wciąż brakuje wygodnych, bezpośrednich połączeń kolejowych z popularnymi zagranicznymi miejscami wakacyjnymi, dlatego wybór polskich turystów jest nadal ograniczony do tych mniej ekologicznym rozwiązań.

