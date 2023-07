Sukces! Młodzi kajakarze osiągnęli już Berlin, a z Bydgoszczy płynęli 11 dni

- To jednak było duże wyzwanie. Gdy dopłynęliśmy do Berlina Spandau, moi uczniowie nie mięli już sił cieszyć się i stwierdzili, że nie wsiądą już kajaków. Ale to oczywiście wynikało z nastroju chwili. Nie mam wątpliwości, że jak już dojdą do siebie, uznają że znów czegoś im brakuje, że czas ruszać w drogę – opowiada na gorąco Paweł Ratkowski.

To pomoże uczniom w batalii maturalnej

- To była mocna, męska wyprawa. Uważam, że pomogła moim podopiecznym uwierzyć we własne siły, możliwości, nauczyła walki z ograniczeniami psychiki i fizyczności organizmu. To pomoże im w przyszłorocznej batalii maturalnej. Jeśli dali radę na wodzie z Bydgoszczy do Berlina, to teraz w ławkach szkolnych też dadzą radę - kontynuuje Ratkowski.