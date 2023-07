Znaki na turystycznych szlakach. Sprawdź co oznaczają poszczególne kolory

Mowa o wszystkich szlakach wytyczonych, oznakowanych i administrowanych przez Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze: pieszych, rowerowych, konnych, narciarskich i kajakowych. Tych mamy w kraju około 76 tysięcy kilometrów.

Według danych Zarządu Głównego PTTK, w województwie kujawsko-pomorskim turysta ma do wyboru 107 znakowanych szlaków pieszych o łącznej długości 3134 km, zaś wszystkich jest ponad 5,5 tys. km. PTTK zachęca do odwiedzenia regionu, przekonując, iż znajdują się tu wybitnie atrakcyjne tereny, piękne kompleksy leśne ciągnące się w dolinie Wisły od Włocławka do Bydgoszczy i dalej w górę rzeki Brdy do Borów Tucholskich. Wyjątkowo atrakcyjne są także prastara osada kultury łużyckiej w Biskupinie, jezioro Gopło ze wznoszącą się nad jego brzegiem w Kruszwicy Mysią Wieżą, zabytkowy Toruń - wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO, zielone, wypełnione jeziorami Pojezierze Brodnickie.

Dokładne opisy wielu szlaków pieszych i rowerowych można znaleźć na stronie Oddziału Miejskiego PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu, opracowanych, wyznaczonych i zdokumentowanych przez zespół znakarzy szlaków PTTK i odnawianych od roku 1971.