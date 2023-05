Taki budżet szykuje Astoria Bydgoszcz na I ligę. Znamy decyzję trenera Grzegorza Skiby

Pierwsze wieści z Astorii Bydgoszcz po spadku z PLK. Klub deklaruje jasno: interesuje nas tylko awans. Na razie w składzie ma dwóch graczy, żadnego trenera, ale także nowego sponsora na pokładzie.

W środę po raz pierwszy od spadku drużyny do I ligi głos zabrał prezes Bartłomiej Dzedzej. Wiemy już, że do trzęsienia ziemi w klubie nie dojdzie. Kurz opadł, a nowe cele już zostały określone: - Interesuje nas jeden cel: awans do ekstraklasy. Dziś zaczynamy budowę drużyny, która będzie w ten cel wierzyła i będzie wyłącznie skoncentrowana na tym, aby ekstraklasa do Bydgoszczy wróciła - podkreśla Dzedzej.

"Zbieraliśmy klub szufelką i miotełką". Astoria planuje życie po spadku

Wiceprezes Jacek Borkowski dodaje: - Jesteśmy po pierwszych rozmowach z dotychczasowymi sponsorami i czujemy wsparcie. Spodziewamy się, że większość tych firm zostanie z nami i być może nawet na takim samym poziomie finansowym. Jestem w Astorii od 2006 roku. Ten klub zbieraliśmy szufelką i miotełką od zera. Były wzloty i upadki, czasami wiele rzeczy robiliśmy we dwójkę z Bartkiem. Teraz mamy doświadczenie, struktury, ludzi, chcemy być gotowi do awansu do PLK. Nie zamierzamy się cofać organizacyjnie.

Podstawową kwestią są fundamenty finansowe, więc pozytywnym sygnałem jest pozyskanie nowego sponsora strategicznego. Umowa z Polish Agro została podpisana jeszcze przed najważniejszym meczem z Twardymi Piernikami.

- To dodatkowo nas zmotywowało, aby budować mocną drużynę na awans. Podejmujemy pierwsze rozmowy, jesteśmy po spotkaniach ze sponsorami. Warto nam jeszcze raz zaufać, wspierać i wspólnymi siłami damy powody do domu kibicom i sponsorom - obiecuje Dzedzej.

Umowy ze sponsorami tytularnymi Eneą i Abramczyk kończę się po tym sezonie, ale to nie znaczy, że zostaną przerwane, choć z pewnością środki będą już niższe. Pierwsza z firm wstępnie deklaruje współpracę, z drugim partnerem spotkanie zaplanowane jest w najbliższy piątek.

W klubie już oszacowane potrzeby finansowe. Na pewno będą znacznie wyższe niż cztery lata temu. - Kontrakty wzrosły, a koszty organizacji meczów domowych i wyjazdów są praktycznie takie same jak w ekstraklasie - mówi Dzedzej i zdradza, że w planach Astorii jest budżet na poziomie 2,5 - 3 mln zł.

Pierwsze kontrakty w Astorii po spadku w PLK. Kto zagra w drużynie w I lidze?

Kibiców bardzo interesują kwestie kadrowe, więc informujemy: ważne umowy mają zawodnicy w kategorii U23 Jakub Stupnicki i Piotr Wińkowski, co jest bardzo istotne w kontekście wymogów regulaminowych w I lidze. Kontrakty mieli także Michał Pluta i Łukasz Frąckiewicz, ale obaj skorzystali z opcji ich rozwiązania w razie spadku, tak samo nie obowiązują kontrakty wszystkich trenerów. Można w ciemno założyć, że Asta będzie kusiła m.in. Filipa Małgorzaciaka, czołowego strzelca I ligi.

Cztery lata temu drużynę do PLK wprowadził Grzegorz Skiba i wielu kibiców właśnie jego widziałoby w tej roli ponownie. - Był pierwszym trenerem, do którego się zwróciliśmy, ale podziękował z przyczyn osobistych. Jest szansa, że zostanie w sztabie. Chcemy aby pierwszy trener wierzył w awans i podjął się tego zadania. Wierzę, że w przyszłym tygodniu ogłosimy to nazwisko oraz kolejnych zawodników, którzy dołączy do I-ligowej drużyny - zapowiada Dzedzej.

