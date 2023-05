Enea Abramczyk Astoria po spadku. "Niektórzy myśleli tylko o swoich statystykach i kolejnych kontraktach"

To dla kibiców Asty spadek to gigantyczne rozczarowanie. Drużyna pod wodzą Athanasiosa Skourtopoulosa zaczęła świetnie: dwa zwycięstwa w pierwszych czterech meczach, w tym w Zielonej Górze.

Horror do ostatnich sekund. To TEN rzut zepchnął do I ligi Astorię [wideo]

Sytuacja i tak wydawała się dość komfortowa. Bydgoszczanie w pewnym momencie mieli wtedy cztery wygrane mecze zapasu na Twardymi Piernikami i jeszcze wygrane derby w Toruniu. Co się stało później? - Wierzyłem, że będziemy nawzajem się wspierać i wszyscy ciężko pracować, wtedy obronimy PLK. Początkowo wszystko było w porządku, ale w ostatnich trzech meczach sezonu, w zasadzie w ostatnim miesiącu rozgrywek, wszystko się zmieniło. Myślę, że po wygranej z Sokołem zespół już poczuł się pewny i zrelaksowany. Przestaliśmy grać razem, było mnóstwo egoizmu na parkiecie, niektórzy chyba byli przekonani, że wszystko jest już zrobione, niektórzy myśleli o swoich statystykach i kolejnych kontraktach. W tych trzech meczach sami udowodniliśmy, że nie zasługujemy na utrzymanie i chcę po prostu być szczery wobec siebie, drużyny i naszych kibiców. Torunianie przyjechali do naszej hali i walczyli od początku do końca meczu, tak samo MKS Dąbrowa Górnicza. My tego nie zrobiliśmy - nie kryje rozczarowania Skourtopoulos.