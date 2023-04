Taki jest sekret młodości Katarzyny Bujakiewicz - pielęgniarki Marty z "Na dobre i na złe". Tak teraz wygląda aktorka [zdjęcia]

Katarzyna Bujakiewicz to poznanianka, która pięćdziesiąte urodziny świętowała 28 września 1972 roku. Jest aktorką filmową i teatralną, społecznikiem.

Role w filmach i serialach

"Mam 50 lat i nie wstydzę się tego"

Sama o sobie mówi: "Mam 50 lat..i nie wstydzę się tego. Staram się dbać o siebie, ale bez dręczenia siebie kolejnymi dietami. Jem zdrowo, wspieram się ziołami, miodami i octami, wszystkim, co naturalne. Może dlatego nie wyglądam na swój wiek"

I faktycznie, gdy z rodziną przeprowadziła się do Lublina, tryska wręcz dobrą energią.

Bujaj się z Kaśką po Lubelszczyźnie

Zachwyca się regionem, co u niektórych mieszkańców wywołuje wręcz zdumienie. Jedni bowiem Lublin kochają i to miasto ich inspiruje, inni dzielą się swoimi odmiennymi odczuciami.

Kasia Bujakiewicz zgadza się z opinią, że miejsce tworzą ludzie i to oni winni "się starać wpływać na to, by dane miejsce zmieniało się na lepsze".

Wszystkie odcinki programu "Bujaj się z Kaśką po Lubelszczyźnie" można oglądać na kanale YouTube.

"Lubelskie Hawaje, pszczoły w mieście i co jeszcze?" - pyta aktorka i zachęca do wypadu w ten region: