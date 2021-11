Taki jest Stanisław z "Rolnik szuka żony". Wcale nie mieszka w pałacu, poszedł na swoje [zdjęcia]

Głos w tej sprawie zabrała m.in. Dominika Zasiewska, która była "Wodzianką" w show Kuby Wojewódzkiego: I super! Ten pałac był tak imponujący, że aż przytłaczający. O ile jesteś najprzystojniejszym „rolnikiem”, to ja na miejscu tych dziewczyn bym się przestraszyła i nie podeszła do Ciebie. Nawet bym nie próbowała, bo wiesz tysiąc myśli, że zwykła dziewczyna jestem i nie pasuję do takich pałaców. A jak już masz normalne mieszkanie, to bym się nie bała podejść i zagadać. Wg mnie super!