Takie atrakcje w sierpniu i wrześniu 2023 przygotowało Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Pomnik Historii w Biskupinie, na Pałukach

Urozmaiceniem jest chata pałucka - obiekt etnograficzny wpisany do rejestru zabytków.

Obejmuje on obszar około 38 ha z licznymi śladami dawnego osadnictwa, od epoki kamienia po wczesne średniowiecze.

Historia odkrycia Biskupina sięga lat 30. XX w.

W Biskupinie opracowano technikę zdjęć wykonywanych z balonu na uwięzi, co dało znakomite rezultaty dokumentacyjne. Z przerwą, wywołaną przez II wojnę światową (podczas wojny hitlerowcy prowadzili w Biskupinie własne badania) eksploracja stanowiska była kontynuowana. Po wojnie kierował nią prof. Zdzisław Rajewski, przedwojenny asystent prof. Kostrzewskiego w badaniach Biskupina i twórca idei budowy rekonstrukcji obiektów pradziejowych na terenie rezerwatu.

Obecna rekonstrukcja obejmuje pomost, bramę, kilka odcinków wału, falochron, dwa rzędy chat i ulicę. Wał posiada współczesne rozwiązanie w postaci wewnętrznych schodów prowadzących na jego koronę w celach widokowych. Warto wiedzieć, że np. wysokość wejścia do chat odtworzono na podstawie zachowanych, wyplatanych z gałęzi "furtek".

W chatach prezentowany jest wystrój i wyposażenie charakterystyczne dla przełomu epoki brązu i żelaza. W czasie sezonu można tu spotkać wykonawców, odzianych w stroje nawiązujące do ówczesnych realiów, opowiadających o życiu sprzed około 2700 lat.

Takie atrakcje zapowiedziano w sierpniu 2023 na terenie muzeum w Biskupinie

Przeniesiemy się do początków państwa polskiego. Oprócz pokazów będą koncerty i potańcówki, spróbujemy dawnej kuchni, chętni wezmą udział w konkursach.

Takie atrakcje będą we wrześniu 2023 na terenie muzeum w Biskupinie

XXVIII Festyn Archeologiczny pod hasłem My Słowianie odbędzie się w dniach 16-20.09.2023 roku. - O życiu dawnych Słowian opowiemy na różne sposoby. Sięgniemy do ich początków. Opowiemy o dawnych wierzeniach. Pokażemy różnice pomiędzy życiem możnych a ludnością zamieszkującą wsie. Zajrzymy na targowisko z kramami kupców oraz do słowiańskiej kuchni. Posłuchamy pieśni i opowieści inspirowanych kulturą dawnych Słowian - zapowiadają archeolodzy.