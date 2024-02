Stary Rynek w Żninie, czyli dzisiejszy Plac Wolności. To wizytówka tego powiatowego miasta

Na Plac Wolności musi trafić każdy kto podróżuje kujawsko-pomorskim odcinkiem Szlaku Piastowskiego, by tu zadumać się nad znakomitą i jednocześnie burzliwą przeszłością prastarej osady między jeziorami Dużym Żnińskim i Małym Żnińskim, które łączy wąska wstęga Gąsawki.

Żnin to dziś 14- tysięczne miasteczko o dużym potencjale turystycznym, który może zintensyfikować korzystne położenie przy drodze ekspresowej S5 łączącej nasz region z Wielkopolską i dalej Dolnym Śląskiem, w przeciwnym zaś kierunku z Bydgoszczą i autostradą A1.

Tradycje komunikacyjne Żnina giną w mrokach dziejów, bo przecież tędy przebiegał już w starożytności słynny Szlak Bursztynowy. W tamtych czasach nie było jeszcze tego rynku, który dziś cieszy oczy mieszkańców i turystów – to efekt wytyczania miasta w średniowieczu.

W granicach współczesnego Żnina archeolodzy odkryli relikty wielu osad, począwszy do kultury łużyckiej do wczesnośredniowiecznych. Jedna z nich, funkcjonująca od VI do VIII wieku, znajdowała się na prawym brzegu Gąsawki i południowym Jeziora Dużego Żnińskiego. Na początku XI stulecia ukształtował się układ przestrzenny Żnina, w którym centralną część zajmował gród – siedziba kasztelana i jego administracji oraz drużyny wojów, podgrodzie pełniące rolę mieszkalną i rzemieślniczą oraz targ, a przy nim miejsce kultu. A wszystko otaczały wody i mokradła.