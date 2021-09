Takie będą kwoty wypłaty czternastych emerytur 2021. Takie będą stawki na jesień dla seniorów

NOWE "Trupów lekarzom nie przywozimy. To my jesteśmy na pierwszej linii." Ratownicy medyczni z kujawsko-pomorskiego mają dość, dlatego protestują

- Nie zostawimy pacjentów brodnickiego szpitala bez opieki - powiedział nam ratownik medyczny świadczący usługi dla tego szpitala, ale podkreślił, że ratownicy z Brodnicy mają dość i jeśli nadal nikt ich nie będzie słuchał i z nimi rozmawiał, to złożą wypowiedzenia wraz z innymi ratownikami z województwa kujawsko-pomorskiego. Brodniccy ratownicy planują dać miesiąc czasu na znalezienie osób, które by ich zastąpiły. O sytuacji ratowników medycznych porozmawialiśmy także z ratownikami z innych powiatów z naszego województwa. Wszyscy są ze sobą w kontakcie. Część ratowników z województwa złożyła już wypowiedzenia. Na przykład w Bydgoszczy wszyscy na kontraktach, a we Włocławku część z nich.