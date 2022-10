Takie błędy popełniamy najczęściej podczas grabienia liści. Tak należy dbać o trawnik jesienią OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Jesienią czas zwalnia, a prace w ogrodzie są mniej intensywne. Trawa nie rośnie już jak szalona a najważniejszym zmartwieniem są opadające liście, szyszki czy żołędzie.Wiosną okazuje się jednak, że ogród jest kiepskim w stanie po jesieni i zimie. Jakie mogą być tego przyczyny? Wiele osób popełnia błędy podczas grabienia liści i pielęgnacji ogrodu jesienią. Jeśli te błędy powtarza się często, może się to odbić negatywnie na wyglądzie ogrodu, na kondycji trawnika a wręcz może prowadzić do chorób roślin. Odpowiednio przygotowany trawnik jesienią odwdzięczy się świetną formą na wiosnę!Jest wiele błędów, które można popełnić podczas grabienia liści i pielęgnacji trawnika jesienią. Oto błędy, które popełniamy najczęściej. Sprawdź, czy też tak robisz! Zobacz w poniższej galerii >>>>> Anna Kaczmarz Zobacz galerię (16 zdjęć)

Grabienie liści wydaje się być banalnie prostą czynnością, jednak nie jest to do końca prawda. Podczas pielęgnacji ogrodu jesienią można popełnić poważne błędy, które doprowadzają do pogorszenia się stanu trawnika, utraty walorów estetycznych a nawet do rozwoju chorób. Zobacz koniecznie, jakie błędy są popełniane najczęściej podczas grabienia liści. Przez to trawnik nie wygląda dobrze. Sprawdź, na co zwrócić uwagę przy pielęgnacji ogrodu jesienią.