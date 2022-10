Takie błędy popełniamy pod prysznicem. To najbardziej szkodzi włosom zdaniem stylistów [lista]

Te błędy popełniamy pod prysznicem. To najbardziej szkodzi włosom zdaniem stylistówNie ma to jak długi gorący prysznic… Ale czy to na pewno dobre dla organizmu? Co się dzieje, gdy codziennie bierzemy długi prysznic? Dowiedz się, jakie mogą być skutki codziennej kąpieli pod prysznicem. Okazuje się, że codzienny prysznic przynosi również zaskakujące efekty uboczne dla zdrowia i kondycji naszych włosów. Tych kilka rzeczy warto wiedzieć.Zdaniem najlepszych stylistów, specjalistów od pielęgnacji włosów i dermatologów, istnieje wiele błędów, które często popełniamy nieświadomie każdego dnia pod prysznicem, a które nie wyświadczają włosom żadnych korzyści. W rzeczywistości mogą nawet powodować uszkodzenie włosów. Jakie błędy pod prysznicem szkodzą włosom? Okazuje się, że w trakcie codziennego prysznica możemy popełniać błędy, które mają wpływ na kondycję włosów. Takie nawyki najlepiej zmienić jak najszybciej. Zobacz w naszej galerii, co wymieniają specjaliści >>>>>

unsplash.com