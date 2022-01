Takie są zaskakujące skutki codziennej kąpieli. To się dzieje z organizmem, gdy bierzesz prysznic

Nie ma to jak długi gorący prysznic… Ale czy to na pewno dobre dla organizmu? Co się dzieje z ciałem, gdy codziennie bierze długi prysznic? Dowiedz się, jakie mogą być skutki codziennej kąpieli pod prysznicem. Nie są to skutki bezpośrednio zagrażające życiu, ale tych kilka rzeczy warto wiedzieć.