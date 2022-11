Takie było bezrobocie w październiku 2022 w Polsce. Są oficjalne dane z rządu

Minister zaznaczyła, że mimo zakończenia prac sezonowych spadła liczba osób bezrobotnych. Według danych resortu w porównaniu z poprzednim miesiącem liczba osób poszukujących pracy spadła o 4,2 tys. i wyniosła 797,5 tys.

- Nadal są oferty pracy. Oznacza to, że to turbodoładowanie poprzez inwestycje strategiczne przynosi konkretne efekty, a więc nadal potrzebne są ręce do pracy – powiedziała minister Maląg.