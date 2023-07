Takie imiona noszą najlepsze mamy. Według Księgi Imion te kobiety macierzyństwo mają w genach wróżka Azalia

Niektóre kobiety urodziły się po to, by w końcu same mogły zostać matkami. Bycie rodzicem to dla nich pełnia szczęścia i cel życiowy. Wychowywanie dzieci, szykowanie im posiłków, opiekowanie się nimi na co dzień czy w chorobie - w tym spełniają się najlepiej. Dlaczego tak się dzieje? Niektórzy uważają, że to dzięki cechom, jakie przypisuje się ich imieniu. Kobiety, które noszą takie właśnie imiona są najlepszymi matkami. Zobacz listę.