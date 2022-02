Takie inwestycje w gminie Książki zostaną zrealizowane w 2022 r.

Inwestycje w 2022 r. w gminie Książki

Gmina Książki w 2022 r. planuje przeznaczyć na inwestycje ok. 5 mln 624 tys. zł. Z tej kwoty 300 tys. zł z budżetu gminy zostanie przeznaczone na modernizację sieci wodociągowej w gminie Książki (nie ma innych planowanych źródeł dofinansowania), a ok. 768 tys. na przebudowę drogi gminnej o długości ok. 2 tys. 370 m w Łopatkach, która to przebudowa ma zostać zakończona do końca kwietnia (na tę inwestycję udało się pozyskać w 2022 r. 10 tys. zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a w latach poprzednich ok. 767 tys. zł z Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast całkowita wartość przebudowy to ok. 1 mln 556 tys. zł). Także z budżetu gminy w 2022 r. ok. 56 tys. zł przeznaczonych zostanie na modernizację sieci kanalizacyjnej w gminie Książki (brak innych planowanych źródeł dofinansowania) oraz ok. 43 tys. zł na modernizację oświetlenia na terenie gminy Książki (brak innych planowanych źródeł dofinansowania).