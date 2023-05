Takie mają być zasady waloryzacji programu 500 Plus. - Od nowego roku będzie to 800 Plus - ogłosił Jarosław Kaczyński na konwencji PiS

Waloryzacja 500 plus. PiS zapowiedziało podniesienie świadczenia dla dzieci. - Od nowego roku będzie to 800 plus - ogłosił Jarosław Kaczyński

PiS zapowiedziało podniesienie świadczenia dla dzieci 500 plus. - Od nowego roku będzie to 800 plus - ogłosił Jarosław Kaczyński na konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Zapowiedział w ten sposób waloryzację 500 plus do 800 zł już od 1 stycznia 2024 roku. To nie jedyne obietnice złożone przez prezesa partii. Czytaj więcej.

Takie mają być zasady waloryzacji 500 plus. "Od nowego roku będzie to 800 plus"

Waloryzacja świadczenia wychowawczego 500 plus to jedna z najbardziej wyczekiwanych informacji. Prezes Jarosław Kaczyński w niedzielę (15 maja) na konwencji Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział waloryzację 500 plus do 800 zł. To właśnie podczas konferencji przedstawione zostały pierwsze punkty programu partii na wybory parlamentarne. Na zakończenie odbywającej się w Warszawie dwudniowej konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości", Jarosław Kaczyński zapowiedział między innymi: waloryzację programu 500 plus do 800 złotych na każde dziecko od 2024 r.,

darmowe leki dla seniorów powyżej 65. roku życia,

darmowe leki dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia,

zniesienie opłat za autostrady, w tym również prywatne. – Od nowego roku będzie to 800 Plus – ogłosił Kaczyński. Oznacza to, że od 1 stycznia 2024 roku na każde dziecko miałoby przysługiwać 800 złotych. Świadczenie nie było podwyższane od 2016 roku, czyli od momentu uruchomienia programu Rodzina 500 plus.

- Od nowego roku program 500 Plus to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. To będzie 800 Plus - Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS zapowiedział także zniesienie opłat za autostrady oraz darmowe leki dla seniorów, dzieci i młodzieży. – Polska pod rządami naszych poprzedników to wykluczenie komunikacyjne i brak perspektyw dla rodzin. My stworzyliśmy nasz program razem z Polakami i go realizujemy – mówiła w sobotę Beata Szydło podczas panelu poświęconego rodzinie. - 500 plus to jest pierwszy program, który zmienił filozofię patrzenia na rodzinę. Rodzina nie jest kosztem, tylko jest inwestycją - powiedziała w rozmowie z portalem i.pl minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. - Jednoznaczne wnioski pokazują, że zarówno świadczenie "500 plus" i "Dobry Start", ale także świadczenia "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy" oraz świadczenia dla seniorów, czyli 13. i 14. emerytura, tak naprawdę są swoistymi tarczami i antyinflacyjnymi, i antykryzysowymi – mówiła.

– 500 plus jest już siedmiolatkiem. I zapewne każdy z nas ma takie skojarzenie, że nasz siedmiolatek idzie do szkoły i rodzice się zastanawiają jaka będzie jego przyszłość, co będzie dalej. Wiem, że w przestrzeni publicznej dyskusja o 500 plus, naszym siedmiolatku jest bardzo często prowadzona. Warto o tym rozmawiać, bo ten program dał przede wszystkim poczucie godności polskim rodzinom i pokazał, że polskie państwo w centrum swojego zainteresowania stawia rodzinę – stwierdziła Beata Szydło. Zmianami zaproponowanymi przez PiS podczas konwencji partii, rząd ma zająć się podczas najbliższego posiedzenia. Miesięcznie 500 plus otrzymuje około 6,5 mln dzieci. Obecnie świadczenie wychowawcze jest wypłacane w ramach Programu Rodzina 500 Plus na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia, bez względu na dochody rodziny.

