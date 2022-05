Takie objawy mogą świadczyć o wczesnym stadium raka piersi - uważają specjaliści

Rak piersi to najczęstszy nowotwór złośliwy u kobiet, jednak ok. 1% zachorowań dotyczy również mężczyzn. Wcześnie wykryty rak piersi jest uleczalny, niestety zdecydowana większość przypadków jest diagnozowana, gdy już jest za późno - rak piersi w stadium początkowym zwykle przebiega bezobjawowo.Jest to groźna choroba nowotworowa, ponieważ zazwyczaj przez długi czas nie daje ona żadnych objawów, a w momencie jej wykrycia bardzo często wystąpiły już przerzuty komórek nowotworowych do innych narządów, np. do płuc, wątroby, mózgu lub kości. Dobrą wiadomością jest to, że wczesne wykrycie raka piersi może uratować życie.Poznaj znaki ostrzegawcze, na które trzeba uważać. Oto najważniejsze wczesne sygnały, że możesz mieć raka piersi >>>>>

Jakub Steinborn