Takie pieniądze musisz wymienić. Oto najnowsze zasady wymiany pieniędzy

Termin wymiany pieniędzy kojarzy nam się przede wszystkim z wymianą w okresie denominacji pieniądza. Aktualnie używana przez nas waluta została wprowadzona do obiegu w 1995 roku. Stare pieniądze mogliśmy wymienić do 31 grudnia 2010 roku. Od 2011 roku są one bezwartościowe z prawnego punktu widzenia. Można jednak je sprzedać kolekcjonerom. Warto jednak wiedzieć, ze nie każdy stary banknot jest atrakcyjny dla kolekcjonera.

Aktualne pieniądze nie mają terminu przydatności, są w Polsce pełnoprawnym środkiem. Tracą jednak ważność, kiedy ulegną zniszczeniu. Wówczas należy je wymienić, bo sprzedawca w sklepie ma prawo odmówić ich przyjęcia. My także nie powinniśmy przyjmować uszkodzonych banknotów, bo obowiązek wymiany ciąży na posiadaczu, a właściwie osobie, która uszkodziła banknot.