Takie produkty przyspieszają siwienie włosów. Przez te produkty zaczynasz wcześniej siwieć

Siwienie włosów to naturalny proces. Wraz z wiekiem spada produkcja melaniny w melanocytach, co jest efektem starzenia się organizmu. Włosy rosną z coraz mniejszą ilością barwnika. Zazwyczaj fizjologicznie pierwsze siwe włosy pojawiają się ok. 30-40 roku życia, siwizna u 50 i 60-latków to już całkowicie normalny stan. U części osób wczesne siwienie jest uwarunkowane genetycznie lub wynika z przebytych chorób. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę, jak dużą rolę we wczesnym siwieniu odgrywa dieta oraz styl życia. W wielu przypadkach proces siwienia pasm da się znacznie spowolnić.