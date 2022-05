Takie rzeczy zawdzięczamy dżdżownicom. To pomocnicy działkowiczów i rolników [lista]

Policzcie dżdżownice, jeśli chcecie poznać żyzność gleby. Uproszczony sposób uprawy (bez orki) i ograniczenie stosowania środków chemicznych sprawią, że ich liczba wzrośnie. I wszyscy na tym skorzystają, także działkowicze i rolnicy.Dżdżownice należą do skąposzczetów (typ: pierścienice). W przyrodzie występuje ok. 1500 gatunków dżdżownic, ale w Polsce ok. 30, a najczęściej spotykanych jest 10 gatunków.Co zawdzięczamy dżdżownicom? To pomocnicy działkowiczów i rolników. Szczegóły na kolejnych slajdach naszej galerii.

Obraz Catta Kvarn z Pixabay