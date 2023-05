Takie są ceny warzyw i owoców na targowiskach w maju 2023. Mamy dane z Kujaw i Pomorza

Ceny krajowych warzyw i owoców

Sprawdzamy czy można na warzywach zaoszczędzić np. kupując je na targowisku. Okazuje się, że są już krajowe tegoroczne warzywa. Za kilogram tych pierwszych polskich malinowych pomidorów trzeba zapłacić 11-13 zł, zwykłe już od 8 zł. Rozpoczyna się tez sezon na truskawki . W ostatni weekend maja na targowisku w Golubiu-Dobrzyniu sprzedawano je po 15 zł. Choć zdarzały się także oferty 20 zł za koszyk 0,9 kg. W Rypinie truskawki można było kupić nawet za 12 zł. Dostępne są wczesne krajowe ziemniaki, kapusty i kalafiory. Ceny poszły sporo w górę w stosunku do ubiegłego roku.

Zobacz ceny warzyw i owoców na targowisku w Kujawsko-Pomorskiem - szczegóły w galerii

Jeśli mamy warunki do przechowywania i rzeczywiście dużo jemy warzyw, to warto kupować je na worki (5-10 kg). Tak wychodzi najtaniej. Wówczas na ziemniakach czy cebuli można zaoszczędzić nawet 50 procent, w porównaniu do regularnej ceny w markecie. Korzystne są też ceny jabłek na targowisku, za które zapłacimy również 1/2 "marketowej ceny regularnej".