Takie są najbardziej wytrzymałe rośliny na balkon. Oto lista łatwych w uprawie roślin

Balkon ozdobiony kwiatami to wspaniały azyl i miejsce odpoczynku od codzienności. Nie bez znaczenia są także walory estetyczne, w ładnym otoczeniu czujemy się lepiej i mamy więcej energii do działania. W sklepach ogrodniczych wybór roślin balkonowych jest bardzo szeroki - ważne jednak, aby zapewnić im jak najlepsze warunki rozwoju. Co wtedy, kiedy nie mamy takiej możliwości? Na szczęście istnieją odmiany roślin bardzo odpornych i łatwych w uprawie.