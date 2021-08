Takie są nowe limity dla pracujących emerytów i rencistów. Oto nowe zasady!

Dodatkowe zarobki mogą spowodować, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesi albo zmniejszy świadczenie emeryta albo rencisty. Dotyczy to tylko zarobków z działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, na przykład z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej czy też umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą. W przypadku umowy o dzieło zawartej z innym niż własny pracodawca emeryt lub rencista może dorabiać bez ograniczeń, ponieważ jest to umowa nieoskładkowana.

Nowe limity dorabiania od 1 września do 30 listopada 2021 roku

ZUS co kwartał ogłasza limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Ustala się je na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które podaje prezes GUS. Obecne stawki obowiązują od 1 września do 30 listopada 2021 roku. Warto pilnować, by ich nie przekroczyć.

Zmniejszenie świadczenia następuje, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju, czyli 3853,20 zł (w okresie od 1 czerwca do 30 września br. jest to kwota 3977,10 zł). Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód przekroczy górną kwotę graniczną, tzn. 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia tj. 7155,90 zł (obecnie jest to 7386,10 zł).