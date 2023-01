Takie są podstawowe zasady przycinania drzew. Zima to właściwy czas na te zabiegi

Przycinką drzew można się zajmować w ciągu całego roku, ale zaleca się to w okresach późnozimowych i wczesnowiosennych. Ma to też wymiar praktyczny - łatwiej pracować wtedy, gdy na drzewach nie ma liści.

Przycinanie korony drzewa ma na celu jej ukształtowanie, usunięcie suchych gałęzi i zapobiega rozłamywaniu się konarów. Cięcie gałęzi żywych powinno być ograniczane do minimum.