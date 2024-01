Takie są prognozy dla rynku pracy na 2024. Luki kadrowe mogą być największym problemem

53 136 osób było zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy na koniec listopada 2023 roku - wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. - Było to o 1006 osób więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca, ale o 1991 osób mniej niż w 2022 roku o tej porze - wskazują urzędnicy WUP.

Grupa zarejestrowanych

Stopa bezrobocia wyniosła w naszym regionie równe 7 procent (dla porównania: w październiku kształtowała się na poziomie 6,8 proc.). Na tle kraju wypadamy wciąż raczej słabo. Zajmujemy 12. miejsce na 16 województw pod względem stopy bezrobocia. W Polsce, według Głównego Urzędu Statystycznego, ta wynosi 5 proc. Eurostat, czyli unijny urząd statystyczny, stosuje inną metodę obliczeń. Uwzględnia odsetek osób w wieku 15-74 lata bez pracy, ale mogących podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, które aktywnie poszukiwały pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Zgodnie takimi z wyliczeniami Eurostatu, w naszym kraju jest 2,8-procentowe bezrobocie (to akurat dane jeszcze za październik, chociaż i tak najnowsze).

Ubywa natomiast ofert zatrudnienia na lokalnym rynku. W listopadzie 2023 roku do PUP w województwie zgłoszono 3186 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To o prawie 12 proc. mniej niż w październiku i niemal 22 proc. mniej niż w listopadzie 2022. Najwięcej wakatów czeka w handlu, na produkcji, w budownictwie i logistyce. Pracy biurowej jest mało. Szybciej w szkole można ją znaleźć.

Zdaniem ekspertów rynku pracy, to nie bezrobocie, lecz brak kandydatów będzie stanowił największy problem w 2024 roku . - Polska weszła w fazę rozwoju, w której nie bezrobocie, ale brak pracowników staje się strategicznym problemem gospodarki. Ograniczona podaż pracy jest wyzwaniem zarówno dla polityki rodzinnej i demograficznej, jak też bieżącym, związanym z migracjami zarobkowymi do Polski, polityką zatrudnienia i rynku pracy. Płace w 2024 roku będą rosły szybko - podkreśla prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Luki kadrowe

Profesor dodaje: - Rynek wciąż odczuwał będzie deficyt pracowników, a perspektywy demograficzne wskazują, że wchodzimy w etap szybko kurczących się zasobów pracy i jednoczesnego starzenia się pracowników. Oznacza to, że polityka zatrudnienia musi poszukiwać nowych sposobów zachęcania do pozostania na rynku pracy osób starszych, a równocześnie zachęcania osób biernych zawodowo, tj. kobiet, osób niepełnosprawnych i starszych, przy niskim 5-procentowym, bliskim frykcyjnemu, poziomie bezrobocia.

Badania, przeprowadzone przez ManpowerGroup, pokazują, iż w nowym roku nawet co trzecia firma chce zatrudnić nowych ludzi - i to w pierwszym kwartale br. To, że planują przyjąć kolejne osoby, nie jest równoznaczne z tym, że tak się stanie. Części wykwalifikowanych kandydatów nie będzie odpowiadała proponowana pensja, natomiast tym, którzy zgodziliby się pracować za takie stawki, może brakować kwalifikacji.

A propos pieniędzy: od stycznia wzrosła płaca minimalna z 3600 do 4242 zł brutto. W lipcu znowu pójdzie w górę, lecz już niewiele, do 4300 zł. Pracodawców to nie cieszy. - Duża dynamika wzrostu płacy minimalnej w 2024 roku, tj. około 18 proc. wpłynie na wzrost wynagrodzeń w całej gospodarce - wyjaśnia prof. Męcina. - Musimy się też liczyć z bardzo niekorzystnym zjawiskiem poszerzania się szarej strefy.