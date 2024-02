Takie są skutki jedzenia za mało. Zbyt mała ilość kalorii doprowadzi do wielu negatywnych skutków dla organizmu

To dzieje się z naszym organizmem, gdy jemy za mało

Oto skutki jedzenia zbyt małej ilości pokarmu

Niedożywienie może początkowo objawiać się:

ogólnym zmęczeniem

złym samopoczuciem

zawrotami i bólami głowy

Z czasem może się to jednak przerodzić nawet w poważne choroby. Dlatego ważne jest, by codziennie organizm miał z czego czerpać energię. Zbyt radykalne podejście do żywienia może mieć dla nas bardzo złe skutki.