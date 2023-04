Takie są sposoby na złowienie dużej ryby. Oto triki zdradzone przez wędkarzy w internecie

Prawdziwa rewolucja na wodach należących do Skarbu Państwa i zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodnej „Wody Polskie” (a to zdecydowana większość polskich wód śródlądowych), trwa od początku 2022 roku, gdy wprowadzono jednolitą opłatę za amatorski połów ryb i dąży się do przejęcia od dotychczasowych dzierżawców jak największej liczby obwodów rybackich. „Wody Polskie” chciałyby także doprowadzić docelowo do likwidacji Karty Wędkarskiej. Wszystko zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli rządu i z Prawem wodnym.