Takie są teraz najczęstsze objawy COVID. To już nie brak węchu i smaku. Oto nowe objawy koronawirusa [lista]

Takie są teraz najczęstsze objawy COVID

Minęły prawie trzy lata, odkąd Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła COVID-19 globalną pandemią i chociaż wytyczne dotyczące bezpieczeństwa zostały zniesione, a życie wraca do tego, co było wcześniej, COVID wciąż jest i - zdaniem wielu ekspertów - nadal jesteśmy w pandemii

Eksperci są zgodni co do tego, że koronawirus ponownie zmutował a liczba przypadków zachorowań rośnie. Pojawiają się obawy nie tylko odnośnie kolejnych mutacji wirusa, ale również zimowej kumulacji zachorowań zarówno na koronawirusa jak i na grypę.