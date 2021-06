Takie są zarobki w województwie kujawsko-pomorskim. Tyle zarabiamy, a tyle jeszcze możemy zarobić

4997,08 zł brutto - tyle zarobił w maju 2021 roku przeciętny mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego. Tak wynika z nowych danych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

- Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w naszym regionie było wyższe o 12,1 procent w porównaniu do maja 2020 roku - informuje Michał Cabański z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych.

Nie mamy natomiast powodu do zachwytu, patrząc na nasze zarobki. Województwo kujawsko-pomorskie w maju 2021 roku pod względem wysokości wynagrodzenia zajęło 10. miejsce w rankingu 16 województw. Było ono o 11,4 proc. niższe niż średnia płaca w kraju, wynosząca 5637,34 zł.

Firmy chcą dawać podwyżki

Idzie ponoć ku lepszemu. Optymizm firm po odmrożeniu gospodarki (czytaj: efekt zniesienia pandemicznych obostrzeń) skutkuje bowiem większą skłonnością do zwiększania zatrudnienia oraz wzrostu płac. Eksperci rynku pracy mówią o tym, że pensje odbijają po lockdownie i wracają do poziomu sprzed pandemii albo są jeszcze wyższe. Co 5. firma zamierza podwyższyć pensje swojej załodze. To główny wniosek z nowego badania Plany Pracodawców.