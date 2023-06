Takie samochody ma Piotr Żyła. Zaglądamy do garażu naszego skoczka narciarskiego

Jak mówi stare chińskie przysłowie: nie ma to jak japońskie Subaru" - pisze w komentarzy Piotr Żyła. To jego ulubiona marka samochody. Do dyspozycji ma dwie fury: jedną sportową Imprezę do szybszej jazdy i terenowego SUV-a Forestera, który bardzo przydaje się w zimowych miesiącach w górach. "Nie mogę się doczekać, kiedy będzie można zacząć pokonywać wszystkie zaspy i do tego mieć ogromną przyjemność z takiej jazdy" - nie kryje radości skoczek.

Piotr Żyła to jeden z najlepszych polskich skoczków, choć kończący się właśnie sezon nie jest dla niego udany. Wcześniej świętował m.in. zdobycie sześciu medali mistrzostw świata – złotego (2021) i brązowego (2017) w konkursach indywidualnych oraz złotego (2017) i trzech brązowych (2013, 2015 i 2021) w konkursach drużynowych.