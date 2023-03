Takie sztuczki stosują teraz supermarkety. Tak sklepy oszukują klientów, by kupowali więcej [20.03.2023] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Supermarkety stosują liczne sztuczki psychologiczne, żeby klienci kupowali więcej i chętniej a dzięki temu żeby zostawiali w sklepach więcej pieniędzy.Jakie triki marketingowe stosują sklepy? Oto lista najczęściej wykorzystywanych sztuczek w sklepach. Poznaj je teraz w naszej galerii >>>>> unsplash.com Zobacz galerię (16 zdjęć)

Sklepy i supermarkety stosują psychologiczne sztuczki i triki, by klienci kupowali więcej. Sprzedawcy sięgają do reguł psychologii, perswazji, a czasem nawet manipulacji. Często stosują nieuczciwe metody, na które prawie każdy daje się złapać. Chodzi o to, by skłonić klientów do kupowania rzeczy, których nie planowali kupować i do wydawania większej ilości pieniędzy. Oto lista sztuczek, jakie stosują supermarkety, by klienci kupowali więcej. Poznaj je teraz w naszej galerii.