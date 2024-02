Te pączki Lidl wycofuje ze sprzedaży w całej Polsce! "Wprowadzono nas w błąd co do składu produktu"

Lidl wycofuje partię pączków ze sklepów

- Lidl Polska jako firma społecznie odpowiedzialna, przywiązuje dużą wagę do zapewnienia wysokiej jakości i bezpieczeństwa oferowanych produktów spożywczych. Naszą działalność operacyjną budujemy w oparciu o strategię CSR, koncentrującą się na sześciu obszarach, są to: promocja zdrowia, zaangażowanie w dialog, uczciwe działanie, ochrona zasobów i klimatu oraz poszanowanie bioróżnorodności - informuje Lidl na Facebooku.

- Z uwagi na niespełnienie przez współpracującego z nami dostawcę standardów dotyczących żywności wegańskiej, a także wprowadzenie nas w błąd co do składu dostarczonego produktu, podjęliśmy decyzję o natychmiastowym wycofaniu ze sprzedaży pączków o smaku jagodowym - czytamy w komunikacie sieci Lidl.

Takie sztuczki stosują teraz supermarkety. Tak sklepy oszukują klientów, by kupowali więcej - zobacz koniecznie:

Lidl Polska należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw Lidl, w której skład wchodzą niezależne spółki prowadzące aktywną działalność na terenie całej Europy. Obecnie w 31 krajach funkcjonuje około 12 000 sklepów tej marki, a w Polsce ponad 800.

Te oznaki świadczą, że jesz za dużo soli. To się dzieje z organizmem - ważne oznaki

Alerty w sklepach 2024. Te produkty wycofano z Biedronki, Lidla i innych sklepów - oto lista ogłoszona przez GiS

Te produkty zostały wycofane ze sklepów. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek w poniższej galerii: