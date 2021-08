Takie wytyczne będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Zobacz, jak będzie wyglądał powrót uczniów do szkół

Jak będzie wyglądał powrót uczniów do szkół 1 września 2021 roku? Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od nowego roku szkolnego. Adam Niedzielski, minister zdrowia wciąż podkreśla, że powrót nauki stacjonarnej od września wciąż jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem: - Najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że wracamy normalnie do szkoły. Nie wydaje się, by do końca sierpnia tak przyspieszyły zakażenia, byśmy musieli zmieniać tę decyzję.W poniedziałek, 2 sierpnia po południu wytyczne opracowane przez MEiN we współpracy z resortem zdrowia i GIS zostały opublikowane w sieci.Jak będzie wyglądał powrót do szkół? Zobacz najnowsze wytyczne na kolejnych slajdach >>>>>

Andrzej Banaś