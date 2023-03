Takie zabytki są najczęściej odwiedzane na Litwie przez polskich turystów. Sam zobacz!

Po wytrwaniu w wyzwaniach związanych z pandemią miłość polskich turystów do Litwy pozostała niezachwiana, osiągając 61% ruchu turystycznego w 2019 r. Najwyraźniej urok i urok Litwy z roku na rok urzekają i inspirują polskich podróżników.

Jak podaje Lithuania Travel - w 2022 roku Litwa utrzymała swoją pozycję jako główny cel podróży dla polskich podróżników z 117 000 turystów przyjeżdżających stanowiących 10% wszystkich odwiedzających. To podwojenie polskich przepływów turystycznych w porównaniu z poprzednim rokiem sugeruje rosnącą atrakcyjność unikalnej oferty kulturalnej Litwy, oszołamiających naturalnych krajobrazów i zabytków.

Stołeczne atrakcje i zabiegi zdrowotne

Badanie danych dotyczących pozycjonowania mobilnego przeprowadzone w 2022 r. wykazało, że Wilno było głównym kandydatem wśród polskich turystów, obejmując około 56% wszystkich odwiedzających. Podróżni odwiedzali restauracje, próbowali lokalnej kuchni i napojów, wstępowali do kościołów i odbywali wycieczki pielgrzymkowe. Polskich turystów kusiły również miejscowości w pobliżu stolicy, a mianowicie Troki, unikalne średniowieczny zamek na wyspie. Kowno, drugie co do wielkości miasto i ubiegłoroczna Europejska Stolica Kultury, zajęło drugie miejsce wśród polskich gości.