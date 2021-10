"Takiego spotkania jeszcze nie było". Radni i sołtysi z powiatu golubsko-dobrzyńskiego na szkoleniu w Golubiu-Dobrzyniu

Radna Dominika Piotrowska od kilku miesięcy uczestniczy w Pracowni Samorządowej i dobrze wie, że szkolenia prawnicze bardzo są potrzebne radnym, sołtysom i samorządowcom, by mogli działać skutecznie. Dzięki współpracy z Fundacją Batorego pojawiła się możliwość zorganizowania spotkania w Golubiu-Dobrzyniu z prawnikiem Szymonem Osowskim. Szkolenie zapowiada się ciekawie, a co równie ważne, jest okazją do spotkania samorządowców ze wszystkich gmin powiatu.

- Będziemy słuchać, ale również debatować, wymieniać się doświadczeniami na temat dostępu do informacji publicznej oraz wniosków, skarg i petycji. W pierwszej kolejności zapraszam radnych oraz sołtysów z terenu całego powiatu golubsko-dobrzyńskiego, ale nie tylko. Zapraszam osoby zainteresowane budowaniem samorządu, osoby aktywne społecznie – informuje radna Dominika Piotrowska. - Szymon w bardzo przystępny sposób rozszyfruje dla nas samorządowe zagadnienia. Będzie to również przestrzeń do poznania innych radnych, sołtysów, aktywistów, a taka samorządowa okazja jak jestem już 7 lat radną się nie zdążyła. Twórzmy dobre przestrzenie do rozmów.