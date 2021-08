Takim telefonom Google zablokuje dostęp do niektórych usług i aplikacji [lista]

Zobacz wideo: W Bydgoszczy nagrywana jest muzyka do filmu o Wyszyńskim

Od 27 września Google zablokuje dostęp do niektórych usług i aplikacji na części telefonów. Na liście są telefony i tablety ze starym oprogramowaniem. Ich użytkownicy powinni zaktualizować urządzenia do Androida 3.0 lub wyższego. Jeśli nie jest to możliwe, konieczna będzie zmiana urządzenia.

Google wprowadza zmiany. Od 27 września osoby posiadające urządzenia ze starszym oprogramowaniem nie zalogują się do aplikacji oraz usług firmy.

Telefony i tablety z Androidem 2.3.7 Gingerbread i niższym nie będą mogli się już zalogować na swoje konto Google. Użytkownicy będą mieć problem z korzystaniem między innymi z Map Google, YouTube czy Gmaila.